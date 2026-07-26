Редакция «Регионы России» поздравляет с Днем рождения Сергея Леонидовича Мазуркевича

Сегодня, 26 июля, свой день рождения отмечает Сергей Мазуркевич, генеральный директор и основатель Уральского горнопромышленного холдинга, почетный консул ЮАР в Екатеринбурге, член Президиума Совета Союза промышленников и предпринимателей области, глава Федерации стрельбы на дальние дистанции России, Президент свердловского Союза малого и среднего бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии