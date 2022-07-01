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Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

Расположенный в Одесской области остров Змеиный остается под контролем российских флота и авиации. На это указал отечественный парламентарий Алексей Черняк.

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