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NewsOne

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Пуля — дура, МОГ — молодец?

Пуля — дура, МОГ — молодец?

США, адаптируя свои войска к новым угрозам, с которыми успели познакомиться и изучая украинский опыт, и уже лично (на территории Ирака и Кувейта, где проиранские группы активно используют дроны), тоже начали формировать мобильные огневые группы (МОГ).

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