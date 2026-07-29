Пуля — дура, МОГ — молодец?

США, адаптируя свои войска к новым угрозам, с которыми успели познакомиться и изучая украинский опыт, и уже лично (на территории Ирака и Кувейта, где проиранские группы активно используют дроны), тоже начали формировать мобильные огневые группы (МОГ).
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