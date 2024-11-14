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«За рулем» рассказал, какие неисправности не любят исправлять на СТО

«За рулем» рассказал, какие неисправности не любят исправлять на СТО

Владельцам автомобилей рассказали о неисправностях, которыми предпочитают не связываться в автомастерских.

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