"Будем изыскивать возможности". Томенко не исключил увеличения бюджета для БК "Барнаул"

Губернатор сходил на матч плей-офф Суперлиги и остался под большим впечатлением Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля посетил матч плей-офф Суперлиги по баскетболу с участием БК "Барнаул" против "Темпа-СУМЗ" из Ревды.
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