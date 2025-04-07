"Будем изыскивать возможности". Томенко не исключил увеличения бюджета для БК "Барнаул"

Губернатор сходил на матч плей-офф Суперлиги и остался под большим впечатлением Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля посетил матч плей-офф Суперлиги по баскетболу с участием БК "Барнаул" против "Темпа-СУМЗ" из Ревды.