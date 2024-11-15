В России госслужащие пересядут на УАЗ, ГАЗ и LADA

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вновь расширило список автомобилей, рекомендованных для приоритетной эксплуатации государственными и муниципальными служащими, сообщает PRIMPRESS.
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