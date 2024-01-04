В Новосибирске курьеру по доставке еды угрожали избиением из-за большой сумки

Конфликт возник, когда охранник не разрешил пронести курьеру термосумку на территорию "Гастрокорта".В Новосибирске доставщик еды пожаловался на охранника "Гастрокорта", который якобы угрожал ему из-за большой сумки за плечами.
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