Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оштрафован на 255 евро за самовольный отъезд из национальной сборной, сообщает федерация футбола Португалии.
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