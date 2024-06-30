СМИ в Федерации БиГ создают миф о геноциде в Сребренице

Председатель «Собрания республиканской организации семей пленных и убитых военнослужащих и пропавших без вести мирных жителей» Бранимир Коич заявил, что СМИ в Федерации Боснии и Герцеговине (БиГ) не интересуются сербскими жертвами, а строят историю о предполагаемом геноциде в Сребренице, 30 июня сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».