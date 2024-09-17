Еврокомиссар от Франции ушел в отставку из-за конфликта с фон дер Ляйен

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, предложила Франции отозвать его кандидатуру «по личным мотивам».
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