Еврокомиссар от Франции ушел в отставку из-за конфликта с фон дер Ляйен

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, предложила Франции отозвать его кандидатуру «по личным мотивам».