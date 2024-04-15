Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз становится понятно, что Россия устав от поведения своих "надежных партнеров" из числа республик Средней Азии, решила стратегически важные проекты реализовывать без их участия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии