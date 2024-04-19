Капризов забил в матче с «Сиэтлом» и завершил сезон с 96 очками

Шайба Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сиэтлом». В ночь на 19 апреля в Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен».