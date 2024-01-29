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Несекретные материалы

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"Хрюшкин несибиряк" и санитарная зона

"Хрюшкин несибиряк" и санитарная зона

Ночью, после полуночи, у "Хрюшкиного несибиряка" случился рецидив - новый двойной нахрюк в мой адрес.

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Комментарии
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Мария Беликова
Роджерс - это золотое перо, т.е. журналист высочайшего уровня. Самый лучший в интернете.  Патриот России.  Умнейший аналитик. Его статьи актуальнейшие, умные, честные. Читаю их в первую очередь. Естественно, наши враги пытаются его постоянно облить своими вонючими высерами. Но это у них не получается. Просто потому, что они находятся на более низком интеллектуальном уровне. Так что зря стараются. Они пятки Александра Роджерса не стоят.
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15 час.
Аркадий Цыганов
Есть басня Слон и Моська. Вы отличный аналитик, и зачем на мосек время тратить?
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15 час.

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