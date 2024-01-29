"Хрюшкин несибиряк" и санитарная зона

Мария Беликова

Роджерс - это золотое перо, т.е. журналист высочайшего уровня. Самый лучший в интернете. Патриот России. Умнейший аналитик. Его статьи актуальнейшие, умные, честные. Читаю их в первую очередь. Естественно, наши враги пытаются его постоянно облить своими вонючими высерами. Но это у них не получается. Просто потому, что они находятся на более низком интеллектуальном уровне. Так что зря стараются. Они пятки Александра Роджерса не стоят.