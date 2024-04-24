Ространснадзор призвал авиакомпании высаживать людей при духоте в самолетах

Global Look Press/J.W.Alker/imagebroker.com Ространснадзор попросил авиакомпании исключить случаи нахождения пассажиров в самолете, если в салоне наблюдается высокая температура, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на письмо главы Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации) Владимира Ковальского.