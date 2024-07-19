Карлсон: Байден заинтересован в защите США меньше, чем в помощи Украине

Американский президент Джо Байден и сотрудники его администрации больше думают о поддержке Украины, чем защите собственной страны, заявил на съезде Республиканской партии в Милуоки журналист Такер Карлсон.
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