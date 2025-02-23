Дети из Ленобласти отправили больше 30 коробок с подарками бойцам в зоне СВО

Так они поздравили солдат с Днем защитника Отечества В честь Дня защитника Отечества дети из школ и детсадов Ленобласти отправили солдатам в зоне СВО больше 30 коробок с письмами и поздравительными открытками.
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