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Владимирские новости

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Владимирец предстанет перед судом за мошенничество с пенсионерами

Владимирец предстанет перед судом за мошенничество с пенсионерами

Юноша подозревается в участии в мошеннической схеме, где злоумышленники обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и вымогая деньги за «помощь» в избежании ответственности за ДТП.

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