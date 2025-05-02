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Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина

Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина

Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина по фамилии Силаев. Информация о вступлении решения в силу 1 мая была опубликована на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

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