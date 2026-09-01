В Средиземном море подвергся досмотру танкер российского теневого флота MV SUN

В Средиземном море европейские военно-морские силы провели операцию против нефтяного танкера MV SUN, который в Евросоюзе связывают с так называемым «теневым флотом» России.
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"Путин заявил, что Россия ответит зеркально.." ? Вот и посмотрим, ответит на это нападение, или нет. И чего стоят на самом деле грозные заявления Путина.
мы давно про зеркальные меры говорим.... вот захватили танкер. и опять разговоры про зеркалку, дел нет. кая угрожает и дальше пиратствовать. видимо импортозамещение плохо работает- нет зеркал нужного размера для ответа