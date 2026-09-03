Путин: Россия должна быть готова ко всему

Владимир Путин назвал готовность к любым сценариям единственным действенным способом сдерживания внешних угроз, заявив об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
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