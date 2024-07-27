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Олимпиада-2024. Бокс. Мужчины до 80 кг, девушки до 54 кг и другие

В Париже проходит соревновательная часть летних Олимпийских игр 2024 года. 27 июля начались турниры среди боксеров.

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