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Регионы России

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Металлургическая отрасль ЕС рискует потерять 300 тысяч рабочих мест из-за зависимости от Китая

Металлургическая отрасль ЕС рискует потерять 300 тысяч рабочих мест из-за зависимости от Китая

Металлургическая отрасль Европейского союза может потерять до 300 тысяч рабочих мест к концу 2026 года из-за "колонизации" цепочек поставок комплектующих Китаем.

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