Зерновой сделки больше нет, но зерновой коридор по-прежнему функционирует

Юрий Ильинов

Обыски в Росавиации: ФСБ расследует вывод десятков российских бортов за рубеж Многие самолеты и вертолеты попали в недружественные страны и использовались ВСУ Федеральная служба безопасности России провела обыски в главном офисе Росавиации в Москве. Об этом сообщили «Известия». По данным издания из источников спецслужбы, расследуются уголовные дела о выводе за рубеж десятков российских бортов – самолетов и вертолетов. Многие из них попали в недружественные страны и использовались ВСУ. Сообщают, что за границу было выведено не менее 59 российских бортов – самолетов и вертолетов. В период с марта 2022 года (практически, сразу же после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, прим. VT) самолеты и вертолеты были проданы в недружественные России страны. На сегодняшний день спецслужбы выяснили судьбу трех вертолетов МИ-8, которые использовались в СВО на стороне ВСУ, а также самолетов Ил-76, которые доставляли грузы врагам с выключенными ответчиками – чтобы исключить возможность отслеживания их маршрутов. Известия сообщают, что именно эта история привела к отставке экс-главы Росавиации Нерадько в 2023 году. Напомним, Александр Нерадько возглавлял Росавиацию почти полтора десятилетия. В настоящее время возбуждено два уголовных дела: о халатности и о превышении должностных полномочий. Фигурантами уже стали несколько сотрудников Росавиации. Источник Известий сообщил, что в ходе прошедших в главном офисе Росавиации обысков были изъяты вещественные доказательства, в том числе документы, подтверждающие, что ряд должностных лиц Росавиации действовали с нарушением закона и выводили российские суда за границу. Приводятся очень интересные факты из «внутренней кухни» Росавиации. Так, одна из топ-менеджеров, уволенная в прошлом году, с началом СВО вывесила у себя в кабинете плакат, демонстрирующий ее крайне негативное отношение к спецоперации. Дама хоть и уволена, но проходит по уголовному делу как подозреваемая. Возбуждению уголовных дел предшествовала проверка, проведенная Минтрансом России летом минувшего года. Суть проверки заключалась в ревизии госрегистрации гражданских воздушных судов и ведении Росавиацией соответствующего реестра. В ходе проверки выяснилось, что сразу после начала СВО сотрудники Росавиации принялись снимать с регистрации российские самолеты и вертолеты, прямо нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года, а также постановления правительства №311 и №312. Источник в Минтрансе сообщил «Известиям», что сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра РФ без полного комплекта документов, представляли недостоверную информацию о местонахождении воздушных судов за пределами нашей страны. О нехватке бортов российской авиации мы писали не раз. Эксперт «Известий», бывший военный пилот экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов объяснил, что Ил-76 имеет громадное значение во время военных конфликтов. Этот самолет можно очень быстро переоборудовать под переброску сотен солдат и большого количества военной техники. Не первый скандал Росавиация не в первый раз становится источником грандиозного скандала. В 2018 году агентство REGNUM писало о вопиющем приказе, лишившем гражданскую авиацию нашей страны сотен пилотов. Тогда Росавиация отозвала сотни пилотских удостоверений у летчиков, окончивших Челябинскую авиашколу. Ведомство ссылалось на нарушения, обнаруженные в разрешительных документах этой школы. Однако ранее именно Росавиация и выдавала летные удостоверения выпускникам этой самой школы. По состоянию на лето 2018 года права летать были лишены не менее 250 профессиональных пилотов. Летчики дошли до Верховного суда, но право летать так и не вернули. Многие из них уехали за границу, где и продолжают работать. А российская гражданская авиация, помимо дефицита бортов, испытывает и кадровый голод.