Черногорию ждёт «третий тур» президентских выборов 

Главным результатом второго тура выборов президента Черногории, состоявшегося 2 апреля, стало завершение эпохи Мило Джукановича, который правил этой балканской страной с конца 1980-х: сначала как глава Союза коммунистов Черногории, потом – как премьер-министр и президент (эти посты он занимал неоднократно).
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