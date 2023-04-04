Черногорию ждёт «третий тур» президентских выборов 

Главным результатом второго тура выборов президента Черногории, состоявшегося 2 апреля, стало завершение эпохи Мило Джукановича, который правил этой балканской страной с конца 1980-х: сначала как глава Союза коммунистов Черногории, потом – как премьер-министр и президент (эти посты он занимал неоднократно).