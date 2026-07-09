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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухова о решающем тай-брейке против Гауфф: «Я все время повторяла себе: «Продолжай играть и атаковать». Если уж проигрывать, то на своих условиях»

Девятая ракетка мира Каролина Мухова прокомментировала победу над Коко Гауфф в полуфинале « Уимблдона » – 6:2, 1:6, 7:6(10).

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