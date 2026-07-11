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RT Russia

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МО России: артиллеристы уничтожают мелкие группы ВСУ в Алексеево-Дружковке

МО России: артиллеристы уничтожают мелкие группы ВСУ в Алексеево-Дружковке

В Минобороны России заявили, что артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск продолжают методично уничтожать одиночные разрозненные группы украинских боевиков, сбежавших из Константиновки в прилегающие к городу населенные пункты.

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