МО России: артиллеристы уничтожают мелкие группы ВСУ в Алексеево-Дружковке

В Минобороны России заявили, что артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск продолжают методично уничтожать одиночные разрозненные группы украинских боевиков, сбежавших из Константиновки в прилегающие к городу населенные пункты.
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