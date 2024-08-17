Трамп обратил внимание на внешность Харрис, назвав себя более красивым

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании заговорил о внешнем виде своей соперницы в предвыборной гонке Камалы Харрис, передает CNN.
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