Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Соседи уже на "шкурке" ощутили последствия чистки в МО
- «Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
- Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность
Свежие комментарии