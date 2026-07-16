Павел Малков: Готовность нового моста через Оку превышает 25%

По его словам, готовность моста в настоящее время составляет более 25%. Подрядчик ведет работы хорошими темпами: на объекте работают более 370 специалистов, которые трудятся по обе стороны реки в две смены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии