РИА Новости: ВСУ устанавливали мины в Курской области, чтобы калечить людей В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военнослужащие получили как можно больше увечий.
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