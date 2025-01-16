Президент Польши Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в заявлениях

Геннадий Ларионов

Поляки заждались , когда западная Украина вернется к ним и Львов тоже. Все таки не одну сотню лет владели. Вот тогда они отыграются и за Волныскую и еще чего вспомнят. в 19 веке , когда Гасбурги Автро-Венгрия и Польша начала уничтожать русское и тех , кто поддерживал Москву , очень много переехали в Российскую империю. И так все поставили, что виновата Московия в том , что они уничтожают украинское население. Хотя понятие Украина появилось наверно в начале 20 века в трудах самостийников.