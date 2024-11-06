Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Lada собралась покорять рынок Дубая

Lada собралась покорять рынок Дубая

Фото: ixbt.com Важные новости России за неделю  сообщают о том, что  автопроизводитель Lada официально заявил о начале экспансии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запустив тестовый режим своего веб-сайта, посвященного продажам автомобилей в Дубае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх