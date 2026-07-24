«Балтика» отняла очки у всех московских команд в прошлом сезоне РПЛ. 1.75 – не проиграет ЦСКА в гостях

ЦСКА и «Балтика» встретятся в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Калининграда в прошлом сезоне отнял очки у всех московских команд – 3:0 и 1:0 со «Спартаком», 0:1 и 1:0 с ЦСКА, 1:1 и 1:2 с «Динамо», 1:1 и 0:1 с «Локомотивом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Константин Генич: «Спартак» хороший »
- Алаев о 14-м месте «Локомотива»: «Из РПЛ они точно не вылетят. Я считаю их топ-клубом, нет сомнений, что все наладится»
- Белов о возможном переходе Гусева в «Автомобилист»: «Кудашов прекрасно понимает, как использовать его сильные стороны, это должно пойти на пользу команде»
Свежие комментарии