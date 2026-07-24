«Балтика» отняла очки у всех московских команд в прошлом сезоне РПЛ. 1.75 – не проиграет ЦСКА в гостях

ЦСКА и «Балтика» встретятся в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Калининграда в прошлом сезоне отнял очки у всех московских команд – 3:0 и 1:0 со «Спартаком», 0:1 и 1:0 с ЦСКА, 1:1 и 1:2 с «Динамо», 1:1 и 0:1 с «Локомотивом».