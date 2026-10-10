Владимир Корнилов: Пока в ЕС осуждают «предположительные» удары, Украина хвастается атаками на 300 судов

Почему Европа осуждает удары у берегов Румынии и Болгарии, но игнорирует атаку на танкер у Сочи? На каком основании Европарламент требует наказать Россию, если в резолюции фигурирует слово «предположительно»? Кто должен понести ответственность за гибель сирийских моряков на сухогрузе Alfa Watan? И почему Испания два года не может назвать причины затопления «Урса Майор»? Хроника морских Читать далее: https://govorit.
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