Домашний хлеб на завтрак: мягкий изнутри и хрустящий снаружи. Лучший рецепт теста

Аромат свежей выпечки — это магия, способная остановить время. Особенно когда речь идёт о булочках. Кажется, нет ничего проще: немного теста, капля терпения, щепотка любви — и вот на столе появляется мягкая, румяная булочка, от которой невозможно оторваться.