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Клуб "Женские секреты"

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Домашний хлеб на завтрак: мягкий изнутри и хрустящий снаружи. Лучший рецепт теста

Аромат свежей выпечки — это магия, способная остановить время. Особенно когда речь идёт о булочках. Кажется, нет ничего проще: немного теста, капля терпения, щепотка любви — и вот на столе появляется мягкая, румяная булочка, от которой невозможно оторваться.

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