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Регионы России

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Песков опроверг слухи о новом плане урегулирования конфликта на Украине

Песков опроверг слухи о новом плане урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков 14 октября заявил журналистам, что вокруг предложений по урегулированию украинского конфликта сейчас много "газетного шума", большая часть которого не соответствует действительности и является вымыслом.

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