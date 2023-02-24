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Херш: Байден нарушил секретность диверсии, публично пообещав остановить “Северный поток”

Американский журналист Сеймур Херш рассказал RT, что президент США Джо Байден нарушил секретность плана диверсии на газопроводе “Северный поток”, публично раскрыв его.

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