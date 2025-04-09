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Бойцы ВС РФ поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области

Бойцы ВС РФ поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного производства в Запорожской области.

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