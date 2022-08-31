Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Следствием окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в отношении 53 жителей Курской области

В Следственном управлении УМВД России по Курской области окончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий работницей одного из финансовых учреждений Щигровского района Курской области, возбужденного по материалам проверки сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх