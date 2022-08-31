Следствием окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в отношении 53 жителей Курской области

В Следственном управлении УМВД России по Курской области окончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий работницей одного из финансовых учреждений Щигровского района Курской области, возбужденного по материалам проверки сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.
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