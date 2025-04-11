Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    На хрен мне родня такая?"Я шокирован": Де...
  • Андрей Зарубкин
    Алиев не производит впечатление умного чедоаека.Прививка от дерзо...
  • Silver Kont
    А добренький дядя вова лобзается с ним в дёсны... И почему бы после таких заявлений не выслать 1,5 ляма азерчурок к э...Прививка от дерзо...

Внучка Бориса Ельцина ругает Россию и поддерживает Украину. Такая семья

Внучка Бориса Ельцина ругает Россию и поддерживает Украину. Такая семья

В то время как большинство потомков первого президента России Бориса Ельцина регулярно появляются в медиапространстве, его старшая внучка Екатерина Сорокина (в девичестве Окулова) всегда оставалась в тени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Каковы враги России таково и их наследие. Вот вам и факт ельцинского выводка паразитов. Чем их больше тем и соответственно и вреда больше.
Ответить
17 час.
тн
татьяна неструева
у них   защита  .Путин  обязан защищать семью  поэтому  она так открыто ненавидит   Россию
Ответить
15 час.
наверх