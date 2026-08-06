360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Доктор НГУ Матвеева сообщила, что использование смартфона во время еды нарушает пищеварение

Доктор НГУ Матвеева сообщила, что использование смартфона во время еды нарушает пищеварение

Доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского государственного университета Мария Матвеева в беседе с ТАСС рассказала о влиянии смартфонов на пищеварение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии