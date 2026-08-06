Доктор НГУ Матвеева сообщила, что использование смартфона во время еды нарушает пищеварение

Доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского государственного университета Мария Матвеева в беседе с ТАСС рассказала о влиянии смартфонов на пищеварение.
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