В МВД рассказали, как мошенники обманывают на маркетплейсах

В МВД России рассказали, как происходит обман потребителей на маркетплейсах.Основная киберугроза для пользователей популярных интернет-маркетплейсов заключается в краже данных из учётной записи клиента, пишет издание АиФ со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.