Глава МИД ОАЭ провел переговоры с главой МИД Ирана

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Зайед Аль Нахайян принял телефонный звонок от министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Арагчи, 13 апреля сообщает WAM.
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