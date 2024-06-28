Личный остров и винодельня в Бордо: что можно купить вместо «трешки» в Москве

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в новостройке в границах старой Москвы достигла в апреле 2024 года психологически важной отметки в 45 млн рублей (около 500 тысяч долларов), подсчитали в компании «Метриум».
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