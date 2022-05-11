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Захарова: жители Риги не прогибаются перед запугиванием властей, они несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям

Захарова: жители Риги не прогибаются перед запугиванием властей, они несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что жители Риги не прогибаются перед запугиванием властей Латвии, рижане несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям.

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