Биотехнолог Быстров: много огурцов может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ

Злоупотребление огурцами может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ. Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».