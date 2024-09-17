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Биотехнолог Быстров: много огурцов может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ

Биотехнолог Быстров: много огурцов может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ

Злоупотребление огурцами может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ. Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».

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