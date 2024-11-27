В Краснодаре задержали грабителя, похитившего четыре фаллоимитатора из секс-шопа

В Краснодаре мужчина совершил ограбление секс-шопа ради фаллоимитаторов, сообщает полиция Кубани. На днях к правоохранителям обратилась сотрудница магазина интимных товаров на улице Генерала Шифрина и заявила о вооруженном ограблении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии