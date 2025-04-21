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Нижегородская правда

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Три нижегородских бойца вернулись из украинского плена

Три нижегородских бойца вернулись из украинского плена

Три нижегородца вернулись из украинского плена. Это произошло во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

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