28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

Хороший дизайн интерьера — это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать… Вот несколько замечательных примеров таких неудач — хотя, может быть, их авторы так не считают! .