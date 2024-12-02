Появились кадры внезапного прибытия канцлера ФРГ Шольца в Киев

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц экстренно прибыл в Киев.Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев, где у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет DPA.